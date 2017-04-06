إنريكي: سواريز الأفضل في العالم

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قال لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن مهاجم الفريق، الأوروجوياني لويس سواريز، هو أفضل مهاجم في العالم حاليا، وأفضل من ارتدى رقم 9.

وساهم سواريز في فوز فريقه برشلونة، أمس الأربعاء، على نظيره إشبيلية، واستطاع تسجيل الهدف الأول في إطار فوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» البريطانية: "هو يعرف كيف وأين يجد المرمى، في كل الأوقات وجميع الأوضاع، هو أفضل مهاجم صريح في العالم، وأعتقد أن قدرته على التهديف من لمسة واحدة فقط تساعده كثيرا".

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وأضاف: "جودته، وتسديداته الخاطفة، وتحركاته المميزة، تجعل منه أفضل من يرتدي رقم 9 في العالم حاليا".

جدير بالذكر ان سواريز يحتل وصافة هدافي الليجا الإسبانية، برصيد 23 هدف، خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمتصدر سباق الهدافين برصيد 27 هدف.