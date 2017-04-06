وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ومدينة ملوي بالمنيا، اليوم الخميس، وفدًا سياحيًا قادمًا من ألمانيا، مكون من 35 فردًا لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية بها.

من جهته، قال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بملوي في تصريحات صحفية: "إن برنامج الوفد بدأ بزيارة للمعالم الأثرية بالأشمونين، ثم توجه لمنطقة تونا الجبل، حيث زار مقبرة كبير الكهنة بيتوزيرس والساقية الأثرية الرومانية وقدس الأقداس ومقبرة جحوتي والطائر الايبس فى السرادييب ولوحة اخناتون الغربية، كما زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، حيث مدينة أخناتون ونفرتيتي".