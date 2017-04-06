أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (1)وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (1)

وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (2)وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (2)

وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (3)وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (3)

وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (4)وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (4)

وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (5)وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية (5)

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ومدينة ملوي بالمنيا، اليوم الخميس، وفدًا سياحيًا قادمًا من ألمانيا، مكون من 35 فردًا لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية بها.

من جهته، قال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بملوي في تصريحات صحفية: "إن برنامج الوفد بدأ بزيارة للمعالم الأثرية بالأشمونين، ثم توجه لمنطقة تونا الجبل، حيث زار مقبرة كبير الكهنة بيتوزيرس والساقية الأثرية الرومانية وقدس الأقداس ومقبرة جحوتي والطائر الايبس فى السرادييب ولوحة اخناتون الغربية، كما زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، حيث مدينة أخناتون ونفرتيتي".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص