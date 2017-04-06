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بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها

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مصراوي Masrawy

حملة لغلق المحلات المخالفة (1)حملة لغلق المحلات المخالفة (1)

حملة لغلق المحلات المخالفة (2)حملة لغلق المحلات المخالفة (2)

حملة لغلق المحلات المخالفة (3)حملة لغلق المحلات المخالفة (3)

حملة لغلق المحلات المخالفة (4)حملة لغلق المحلات المخالفة (4)

حملة لغلق المحلات المخالفة (5)حملة لغلق المحلات المخالفة (5)

القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت أجهزة محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمدينة ومركز بنها، اليوم الخميس، حملة مكبرة، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، ومركز شرطة بنها، لإغلاق المحلات المخالفة بدائرة مركز بنها.

من جهتها؛ قالت نجوى العشيري، رئيس مدينة ومركز بنها: "إنه جرى الدفع، بحملة بالتنسيق مع المحافظة، وأجهزة الأمن، والوحدة المحلية، بشبلنجه، لتنفيذ قرارات غلق المحلات المخالفة، والصادر ضدها قرارات غلق لوجود مخالفات بها، بقرية شبلنجه بمركز بنها".

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بناءً على تعليمات اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية.

 

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