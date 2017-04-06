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محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة

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محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة

مصراوي Masrawy

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، ما تردد بمنع أعضاء مجلس النواب والصحفيين من دخول مكاتب المحافظين بهواتفهم، مؤكدًا أنه لم يتلق شيئًا بخصوص هذا الأمر، ومكتبه مفتوح أمام الجميع، وبلا استثناء.

وقال محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات لـ"مصراوى":"عملنا واضح مثل الشمس، فلا يوجد ما نخشى تسريبه، لمنع دخول النواب أو غيرهم، بهواتفهم".

وفى نفس السياق أكد النائب الشاب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، أنه لم يتلق أى بيانات رسمية، أو قررات خاصة، بمنعه من دخول مكتب محافظ كفر الشيخ، بهاتفه، موضحاً أن هذا الأمر، ربما يجرى تطبيقه على التنفيذيين فقط، وليس على جميع نواب البرلمان بدوائر المحافظة.

وكان ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد قرر منع دخول مبنى الديوان العام، سواء للموظفين أو المترددين عليه من المواطنين ونواب البرلمان والصحفيين، بالهواتف المحمولة أو الكاميرات.

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