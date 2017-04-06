السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية

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علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على انتهاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "أتمنى أن تكون صفحة جديدة في العلاقات ونهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية على مصر، والتي كان يتم تداولها بشكل مستمر في السنوات الأخيرة من بعض الإعلاميين والصحفيين والسياسيين".

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وتمنى السادات، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن تمتد هذه الروح الجديدة في العلاقات مع باقي الشركاء في الدول الأوروبية، ونتوقف عن تعليق مشاكلنا عليهم، ونصارح أنفسنا بالمشكلات الحقيقية التي تواجه مجتمعنا لمعالجتها وتصحيح المسار وبداية عصر جديد من التعاون الدولي مبني على دعائم الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان حتى يلمس المصريين إصلاح حقيقي، وتنمية شاملة تعود عليهم بالاستقرار والأمان.