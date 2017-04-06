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فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

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فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

التحرير

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قال اللواء، مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إن تحقيق نصر حاسم على الإرهاب وتنظيماته، يتقضي اعتماد استراتيجية دولية شاملة تتوحد فيها الجهود لمحاربته على الجباهات كافة، دون استثناء مؤكدًا أنه يجب قطع منابع تمويل الإرهاب ودعمه دون تردد في إطار تكاملي شامل، يتم التعامل معه من خلال المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني.

أضاف عبدالغفار، خلال كلمة بالدورة الـ34 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، اليوم الخميس، والذي نقلته قناة "اكسترا نيوز"، أن أبناء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، يسطرون ملامح وطنية جديدة بإصرارهم على تطهير البلاد من دنس الإرهاب، وضبط مرتكبي العلميات الإرهابية.

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أشار  وزير الداخلية - إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يظل الحصن المنيع أمام كل التحديات، خاصة أنه يؤدي رسالته بمنتهى التجرد والمصداقية ويمارس مهامه وفق مبادئ أصيلة وتقاليد راسخة، لافتًا أن مصر تمد أيديها لأشقائه العرب لنبدء مرحلة جديدة واعتماد مواجهة تعتمد على استراتيجة أمنية عربية متكاملة، تتجه محاورها صوب تحرير الشعوب من دنس الإرهاب، وتصحيح الأفكار والمعتقدات المتطرفة.

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التحرير

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