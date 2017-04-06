«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من قانون الموارد المائية الموحد الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

ويتطرق القانون إلى الموضوعات المتعلقه بالتعديات على نهر النيل والمجارى المائية و يعمل القانون الجديد على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف فى أملاك الدولة، ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل فى أراضى الدولة وتنمية مواردها.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية، أن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، مما يستدعى أهمية تضافر جهود كل الوزارات المعنية وإزالة كافة التشابكات بين الجهات ذات الصلة، من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية عقب مؤتمر إنقاذ النيل، أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التى يتعرض لها، وهى حملة أطلقها رئيس الوزراء فى يناير 2015 لإزالة التعديات من على النهر فى 16 محافظة.

شاهد أيضا

من جانبه أشار المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إلى أن أعداد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان يبلغ 50 ألف حالة تعدى، وتقوم الوزارة حالياً بحملة مكثفة لإزالة المخالفات حيث وصل عدد ما تم إزالته حتى الآن إلى 19 ألف و261 إزالة، ولابد من الاستمرار فى تكثيف هذه الحملة للتخلص من كل هذه التعديات، مشيراً أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع الجهات المعنية والذى يساهم حالياً فى زيادة معدلات الإزالات.

وتناول المؤتمر مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية وتم تحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها، وقد أكد المشاركون على أهمية مشاركة كافة وسائل الاعلام فى نشر التوعية بخطورة التعدى على مجرى نهر النيل، وتأثير ذلك على كميات المياه الواجب إمرارها وتأثيراتها على تلوث نهر النيل.

وأوضح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة أن المؤتمر انتهى بالتوصية إلى سرعة التنسيق بين الجهات القائمة حالياً بحصر التعديات وأراضى أملاك الدولة حتى يتم اعداد قاعدة بيانات مدققه وموحده تساهم فى حسن إدارة أملاك الدولة.

كما أوصى المؤتمر بإعداد استراتيجية إنقاذ النيل وتحدد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة، وضرورة استمرار انعقاد المؤتمر بصفه دورية بما يضمن الحفاظ على نهر النيل من التعديات ومناقشة آية مستجدات فى هذا الشأن ووضع الحلول لها.