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وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

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وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ مشروع تطوير بيوت الأسر الأولى بالرعاية بمركز المراغة، بمحافظة سوهاج، حيث يجرى تنفيذ 225 بيتاً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها قريباً، إضافة إلى 1075 بيتاً تم الانتهاء من تنفيذها بمركزى طما وسوهاج.

وأوضح وزير الإسكان حسب بيان اليوم، أن الجهاز المركزى للتعمير يعمل على تنفيذ مشروع تطوير بيوت الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المشروعات التى يقوم بتنفيذها بمحافظة سوهاج بتمويل من وزارات وجهات أخرى.

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وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: "تجرى إجراءات الطرح لإنشاء 7 ملاعب رياضية، بمراكز شباب قرى: (الخزندرية شرق - نزلة الدويك -الكوامل قبلى - أولاد سلامة - الشورانية - عرابة أبوعزيز - بهتا)، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة.

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التحرير

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