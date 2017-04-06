البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على عدم وجود أي معوقات تعطل الاتفاق مع الجانب العراقي لتوريد مليوني برميل خام شهريًا.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المفاوضات مع الجانب العراقي قائمة وسيتم توقيع العقد قريبًا، مشيرًا إلى أنه التقى حبيب الصدر السفير العراقي بالقاهرة أمس، وتم بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بتوقيع العقد.

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وشدد الوزير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف إلى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف الصناعات البترولية، ومنها البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي وتطوير وصيانة البنية التحتية، وإنشاء الخطوط وشبكات نقل البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتنفيذ المشروعات البترولية، بالإضافة إلى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الصناعة البترولية.