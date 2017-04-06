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اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة

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اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة

التحرير

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يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، اليوم الخميس، نظيره طلائع الجيش، في إطار نهائي كأس على صالة هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

ويدخل طلائع الجيش اللقاء، بقيادة مديره الفني، وائل العايدي، من أجل تحقيق الثنائية بعد التتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز وتحقيق الفوز في نص نهائي الكأس على فريق الأهلي - الحاصل مؤخرًا على بطولة إفريقيا.

ويدخل الفريق الأبيض اللقاء، بقيادة المدير الفني، شريف سويلم ،على أمل تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما شهد تتويج الزمالك باللقب على حساب الفريق العسكري على نفس الصالة، ويرغب الزمالك فىي مصالحة جماهيرة بعد احتلال الفريق المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك للمبارة النهائية عقب فوزه على نظيره الشرقية للدخان بثلاثية نظيفة، فيما صعد الفريق العسكري عقب فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 3 - 1.

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يشار إلى أن فريق الأهلى يلتقي مع الشرقية للدخان، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية على نفس الصالة.

 

 

 

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التحرير

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