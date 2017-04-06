ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة

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علم "التحرير"، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن الجبلاية لا تتحمل قيمة الضرائب في عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر.
وأفادت المصادر- بأن القانون يمنع الجبلاية من تحمل الضرائب في عقد المدرب، موضحًا أن كوبر يحصل على صافي راتب قيمته 53,625 ألف دولار، بما يوازي 975,975 جنيها، مضيفة: "تُخصم منه 25% قيمة الضرائب المقررة على من يتقاضي أكثر من 2500 ألف جنيه شهريًا، حيث يحصل كوبر على 65 ألف دولار وزاد عقده 10% بعد الوصول لأمم إفريقيا ليصبح 71,500 ألف دولار، بما يوازي مليون و301 ألف و300 جنيه، وتخصم منه 325 ألفًا و325 جنيهًا".
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أشارت المصادر - إلى أن الجبلاية وضعت راتب "كوبر" وأضافت إليه نسبة الـ25% التي سيتم خصمها من جانب الضرائب، بحيث يحصل المدير الفني على راتبه الأساسي دون خصم.