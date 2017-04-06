اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، نظيره انبي في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس، بملعب طنطا، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 بالدوري الممتاز.

ويدخل طنطا اللقاء بقيادة مديره الفني، خالد عيد، وعينه على الثلاث نقاط لتعويض خسارته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة حصل عليهم الفريق من 22 مباراة، بينما يدخل انبي، بقيادة مديره الفني، طارق العشري، في محاولة تعويض خسارته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، قابعًا في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 22 مباراة.

والتقى طنطا وانبي من قبل في 3 مباريات خلال بطولة الدوري، وحقق الفريق البترولي الفوز في مباراة وحيدة بنتيجة 3-1، بينما تعادل الفريقين في مباراتين بنتيجة 0-0، ولم يستطع الفريق الطنطاوي الفوز على انبي مطلقًا من قبل.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يدير اللقاء تحكيميًا، محمود بسيوني، حكمًا للساحة، ويعاونه مصطفى حسين ومحمود رضا، وبدوي إبراهيم، حكمًا رابعًا.



