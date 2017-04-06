المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على محامٍ بتهمة التزوير، وانتحال صفة طبيب وتسببه في وفاة طفلة بالزيتون.

وأحالت نيابة غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار عبد الرحمن شتله، محامي لمحكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة طبيب وإنشاء عيادة طبية بدون ترخيص وتسببه في وفاة طفلة.

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن سبب الوفاة هو إعطاء الطفلة عقاقير خاطئة.

وكشفت التحقيقات أن أهل الطفلة "ريتاج" التي تبلغ من العمر شهرين، أفادوا بأنها مرضت فتوجهوا بها إلى مستشفى بالزيتون، واستقبلهم طبيب يدعى "محمد"، وأبلغهم بضرورة حجز الطفلة داخل المستشفى، ورفض أن ترافقها والدتها، وكانوا على اتصال به للاطمئنان عليها، وفى صباح اليوم التالي فوجئوا بالطفلة جثة هامدة ترقد على السرير، والمتهم الذي انتحل صفة الطبيب أبلغهم بوفاتها.

وبعرض التحاليل والأدوية على طبيب بمستشفى آخر، أكد لهم أنها كانت تعالج بأدوية خاطئة، وأنها توفيت نتيجة الإهمال، ليكتشفوا أن الطبيب المسئول عن علاجها هو "محمد عيد" محامٍ، وانتحل صفة طبيب، وتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه.

واعترف المتهم أمام نيابة الزيتون، بأنه استقبل الطفلة، وأعطاها عقاقير بناء على موافقة صاحب المركز الدكتور "عمرو" بعدما أخبره تليفونيا باستقبالها وإيداعها في "الحضانة"، وطلب من والدها 2000 جنيه، وكان الممرضون يشرفون على علاج الطفلة إلى أن ساءت حالتها وأبلغوه بوفاتها.