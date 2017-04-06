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أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد"

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أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد"

مصراوي Masrawy

أب يعاشر ابنته في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، عقب تقدم عم طفلة ببلاغ يتهم والدها بمعاشرتها جنسيا.

البداية كانت مع بلاغٍ تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، حول الواقعة من اللواء مصطفى عناني، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب.

واستمع العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى أقوال الطفلة التي لا تتجاوز الـ 10 أعوام، حيث أقرت بمعاشرة والدها لها نحو 8 مرات، 3 منها داخل مسجد عقب قيام جدها بطرده من المنزل.

وأضافت الطفلة بحضور الرائد هاني عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، أن والدتها توفت عقب ولادتها، حيث تعيش مع جدها 60 عاما، ووالدها صاحب الـ 28 عاما.

وكشفت تحريات العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن والد الطفلة مسجل خطر (سرقة - مخدرات)، كان يقضي عقوبة السجن، وخرج منذ فترة قليلة.

وأمرت النيابة العامة بعرض الطفلة على الطب الشرعي، وتم إرسال ملابسها ومتعلقاتها الشخصية إلى المصلحة للفحص.

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مصراوي Masrawy

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