شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل»

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حلت الفنانة المعتزلة شهيرة، ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة CBC، وتطرقت خلال حوارها إلى جوانب كثيرة في حياتها الشخصية، ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالى..

حقيقة علاقتها بالراحل أحمد زكي

نفت الفنانة "شهيرة" شعور زوجها محمود ياسين بالغيرة تجاه الفنان الراحل أحمد زكي، وأوضحت حقيقة العلاقة التى كانت تربطها به، مشيرة إلى أنه كان يعتبرها أختًا له حيث كانا من مدينة واحدة وهى "الزقازيق"، وأنه ذهب للفنان محمود ياسين ليضع حد لارتباطهما ويضعه فى قالب رسمى وهو ما قام به بالفعل الفنان محمود ياسين.

كواليس لقائها بالرئيس الراحل محمد أنور السادات

روت "شهيرة" تفاصيل لقائها بالرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء الاحتفال بعيد الفن في العام السابق للعام الذي حصلت فيه على جائزة عن دورها بفيلم "ضاع العمر يا ولدي"، مشيرة إلى أنه طلب لقائها بنفسة وأشاد بأدائها، على الرغم من أن الفيلم لم يكن معروضًا في السينمات وقتها، ولكنه كان يحب مشاهدة الأفلام في المنزل قبل أن تصل إلى دور العرض.

سبب ابتعاد محمود ياسين عن الفن

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أرجعت شهيرة سبب ابتعاد زوجها الفنان محمود ياسين عن الشاشة، لعدم وجود دور مناسب له قيمة ويحافظ على تاريخه، مشيرة إلى أنه تأثر كثيرًا برحيل عدد كبير من أصدقائه الفنانين، من بينهم الفنان أحمد زكي ونور الشريف، وخاصة محمود عبد العزيز الذي فوجئ بوفاته.

وطمأنت شهيرة الجماهير على الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين قائلة إنها جيدة ومستقرة.

"شهيرة" تكشف عن اسمها الحقيقي

كشفت "شهيرة"، عن اسمها الحقيقي وهو "عائشة"، مشيرة إلى أنها في بداية ظهورها الفني كان هذا الاسم مرفوضًا بين بعض المنتجين وقرروا استبداله باسم فني، لافتة إلى أنها هي من اقترحت اسم "شهيرة".

"شهيرة" عن خلع الحجاب: خايفة الناس تحفل عليَّ

عن عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد إعلان اعتزالها فترة طويلة، قالت إنها لا تمانع بشرط توفر دور قوي يتناسب معها، لافتة إلى أن الحجاب يقف عائقًا أمام عودتها للتمثيل من جديد، لكونه يمثل إزعاجًا وثقلًا على رأسها عند تمثيل الدور، قائلة: "خايفة يتعمل حفلة عليَّ لو خلعت الحجاب بعد العودة للتمثيل".