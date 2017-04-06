حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة

غزة – (أ ف ب):

أعدمت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الخميس، ثلاثة أشخاص أدينوا بـ"التخابر مع إسرائيل" في مدينة غزة، بحسب مراسل فرانس برس ووزارة الداخلية التابعة لحماس.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في صباح اليوم الخميس تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة من المتخابرين مع الاحتلال".

وأكد مراسل فرانس برس الذي حضر تنفيذ الحكم في مقر الجوازات غرب مدينة غزة تنفيذ الحكم بحضور عدد من قادة حماس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.