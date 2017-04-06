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"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور

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مصراوي Masrawy

الإصلاح الزراعي يوافق على تخصيص أراضي

كتب- أحمد مسعد:
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الخميس، على تخصيص مساحات من الأراضي بمحافظات الدقهلية، الجيزة، البحيرة، دمياط، والفيوم، لإقامة ١٠ مشروعات مختلفة للنفع العام، للتيسير على المواطنين، وإتاحة الخدمات لهم بسهولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي، وتخصيص مساحات من الأراضي لإقامة عدد من مشروعات النفع العام.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة من الأراضي بشارع الملك فيصل، لصالح محافظة الجيزة، لإقامة مدرسة للتعليم الاساسي، ومدرسة تجريبية، وأخرى ثانوية للبنات، فضلاً عن قسم شرطة، ومركز شباب، إضافة الى مجمع للخدمات يشمل إدارة للشهر العقاري، وأخرى للتضامن الاجتماعي، وسجل مدني، وجراج وموقف لسيارات الأجرة.

وقرر مجلس إدارة الهيئة، تخصيص ٤ قطع من الاراضي بمحافظة الدقهلية لإنشاء ٤ مدارس للتعليم الأساسي في السنبلاوين ودكرنس وطلخا، بشرط موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما وافق على تخصيص قطعتين بمحافظة البحيرة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بمركز أبو المطامير، فضلا عن مركز شباب بمركز ايتاي البارود.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة بمركز طامية بمحافظة الفيوم لإقامة مجمع للمدارس، إضافة إلى تخصيص مساحة بمحافظة دمياط لإقامة محطة لمعالجة الصرف الصحي.

الإصلاح الزراعي يوافق على تخصيص أراضي (1)

الإصلاح الزراعي يوافق على تخصيص أراضي (2)

 

 

 

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