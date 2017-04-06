260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر

كتبت-نسمة فرج:

افتتح محمد بدر، محافظ الأقصر وعباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، الخميس، صالون الجنوب الدولي الخامس الذي يقام بقاعة المعارض بكلية الفنون الجميلة والذي يستمر لمدة أسبوعين ضمن فعاليات " الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017".

وأعلن الصالون أسماء الفائزين عقب تقييم أعمالهم، حيث حصل علي الجائزة الكبرى مناصفة كل من نهى سلطان وطارق محمد كمال، أما جائزة الصالون في النحت فاز بها عبد الحكيم صالح ، وجائزة الاقتناء فاز بها كل من شعبان الحسيني، يوسف محمود، مروة يوسف، محمود سليمان، ضاحي عازف، أحمد طلعت، شيماء الألفي وجائزة الخزف فاز بها ابراهيم صابر، و جائزة لجنة التحكيم فازت بها عبير أبو الفتوح، وجائزة صب تمثال فاز بها مصطفى سلام.

يذكر أن الصالون يشارك فيه 260 فناناً وفنانة من 23 دولة عربية شقيقة ودول أجنبية منها تونس، الصين ، إيطاليا ، السعودية ، العراق ، والكويت ، وسوريا ، يتنافسون على 30 جائزة ، وذلك في مجالات الفنون التشكيلية المختلفة "تصوير، جرافيك، نحت، تجهيز في الفراغ، رسم، تصوير فوتوغرافي، فيديو آرت، كمبيوتر جرافيك، خزف"، بالإضافة لإقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية التنويرية، منها ورش عمل، ندوات، لقاءات لقراءة الأعمال الفنية.

حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور صالح عبد المعطي عميد كلية السياحة والفنادق، والباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والدكتور أحمد محيي حمزة وكيل كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وقومسير عام الدورة الخامسة للصالون ولفيف من الفنانين التشكيليين .