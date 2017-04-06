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طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​

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طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​

مصراوي Masrawy

امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الاختبار التجريبية في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والاقتصاد بنظام دمج ورقتي الاسئلة والاجابة "البوكليت".

وتأتي هذه الامتحانات لتدريب الطلاب على الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة "البوكليت"، والوقوف على مستواهم وأهم ملاحظاتهم.

ويستمر إجراء الاختبارات التجريبية على مستوى الجمهورية حتى 23 أبريل المقبل.

وانطلقت أمس الأربعاء، الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، بنظام دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة "البوكليت"، لتدريب الطلاب على شكل الامتحان الجديد المقرر تطبيقه لأول مرة هذا العام.

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