الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول

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تلقى المعارض الدولية للسيارات إقبالًا واسعًا من جانب الجمهور الذي يظل شغوفًا لرؤية أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية للسيارات من إصدارات جديدة، تتوافق مع رغباته التى تحقق أحلامه المتعلقة بمتعة القيادة على مستوى الرفاهية والإمكانات الفنية.

ولعل التقنيات التي تشهدها السيارات في الوقت الحالي باتت مصدر جذب للجمهور المطلع على أحدث ما تقدمه الشركات العالمية في هذا الصدد، لاسيما وأنها تستغل المعارض الدولية لطرح تلك التقنيات الحديثة، وفي هذا الصدد نستعرض أهم التقنيات الحديثة التي ظهرت في عالم صناعة السيارات عبر بوابة معرض سيول الدولي في كوريا الجنوبية، وأهمها..

خلايا الوقود

أعلنت شركة "هيونداي" الكورية عن إطلاقها نموذجًا جديدًا من سيارتها الكهربية الشهيرة يعمل بخلايا الوقود، وهي التقنية الجديدة التي كشفت عنها الشركة الكورية تمهيدًا لصياغة نسق أفضل في استهلاك الوقود على مدار السنوات المقبلة، كما أكدت شقيقتها الصغري "كيا" عزمها استحداث تلك التقنية في سياراتها بغضون السنوات الثلاثة المقبلة.

التحكم من البيت

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ابتكرت هيونداي صاحبة التواجد الأكبر في معرض سيول الدولي تقنية "Home To Car" التي تمثل أداة قائد السيارة للتحكم فيها من خلال تواجده بالمنزل، ومن ثم يتثنى له فتح الأبواب وغلق الإضاءة وغيرها من أنشطة السيطرة عليها، وعلى العكس ابتكرت الشركة الكورية تقنية "Car To Home" التي تتيح للقائد غلق الأبواب والأنوار والتأكد من غلق الأجهزة والكشف عن هوية المتواجدين بالمنزل من السيارة.

ذاتية القيادة

دعمت العديد من الشركات المشاركة في المعرض الدولي التقنيات المستحدثة لذاتية القيادة، حيث طرحت شركة "نافير" سيارة ذاتية القيادة خلال المعرض المقام في كوريا الجنوبية، وهو ما عزز وجود منتجين للتقنية الحديثة، والتي بدأتها شركة "جوجل" الأمريكية.

الركن التلقائي

ابتكرت شركة "مرسيدس" الألمانية العملاقة، تقنية جديدة "Geo Fencing" والتي تسمح لقائد السيارة بركنها بشكل أوتوماتيكي دون تدخل من العنصر البشري، وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا واسعًا على مستوى الجمهور في المعرض الدولي.