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الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري»

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الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري»

التحرير

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أوضح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بوزارة الإسكان، بأنه يتم حالياً تنفيذ محور الفنجرى، الذى يربط الطريق الدائرى، شرقاً بالكورنيش غرباً، وينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء المرورى على المحاور الطولية بالقاهرة، ويتم تنفيذه على ٤ مراحل، بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه.

وقال اللواء ناصر إن المحور سيخلق محوراً عرضياً فى منطقة وسط القاهرة، مما يقلل زمن ومسافة الرحلات بين شرق محافظة القاهرة وغربها، مشيراً إلى أن مشروع إنشاء كوبرى الفنجرى الجنوبى يعد المرحلة الأولى ضمن أربع مراحل لمشروع إنشاء محور الفنجرى الحر.

وأضاف: "سيتم تنفيذ المراحل الأربع للمشروع، للربط مع محور روض الفرج، لتحقيق السيولة المرورية القادمة من محور روض الفرج إلى شارع المخيم الدائم للدخول على محور المشير، لتحقيق الانسياب المرورى من طريق – إسكندرية الصحراوى حتى التجمع الخامس".

 

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