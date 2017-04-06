إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح

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كتب – إسلام عبدالخالق:

أمرت النيابة العامة بالزقازيق، اليوم الخميس، بإحالة أمين شونة نزلة "خيان" بمركز أبو كبير، التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، واثنين من موظفي البنك، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باختلاس 212 طن قمح من الشونة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 83 لسنة 2017، عن اختلاس "ع. م"، أمين الشونة، نحو 212 طن قمح؛ إثر قيام "هـ. م" و"م. أ"، موظفي فرز بفرع البنك بالزقازيق، بتدوين تقرير أكدوا فيه تواجد القمح بالشونة بخلاف الحقيقة.

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وأكدت التحريات صحة الواقعة، فيما أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.