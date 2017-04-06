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وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد

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وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الجانب الأمريكي يحرص على ضخ استثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة.

أضافت نصر، خلال تصريحات عن نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح إلى واشنطن، أن الحديث مع الجانب الأمريكي كان حول ضخ استثمارات في عدد من القطاعات، مثل الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والبنية الأساسية، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار تم رفعه للجِلسة العامة في مجلس النواب، لمناقشته الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإقراره، كما يتم العمل على تعديلات في قانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلي.

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أوضحت نصر، أنهم لا يتحدثوا عن حزمة قوانين فقط ولكن تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وهو ما يقوم البنك الدولي بمساندة فيه، بحيث يتم تفعيل هذه القوانين وفق أفضل خبرة دولية، لتكون مصر جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أنها عقدت قبل زيارة الرئيس إلى واشنطن، لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية، من أجل العمل على إزالة أي عقبات تواجه عملهم في مصر، لذلك خرج لقاء الرئيس مع الشركات الأمريكية بشكل جيد، وتم الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وإتاحة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بشكل كبير.

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التحرير

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