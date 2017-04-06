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ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط سيارة مُحملة بكمية كبيرة من أرز الشعير؛ قبل بيعها في السوق السوداء بناحية الطريق الدائري التابع لدائرة مركز ههيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "عبدالرحمن.ب.م.خ" 50 سنة، حال قيادته السيارة رقم 7349 (ر ق د)، مُحملة بـ 6.500 طن أرز شعير، بناحية الطريق الدائري بههيا.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 8175 جُنح مركز ههيا لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

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