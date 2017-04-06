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في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة

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في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة

مصراوي Masrawy

حافلة مدرسية في الامارات

مصراوي -

أنقذت معلمة مدرسية، طفلة عمرها 5 أعوام من سائق حافلة مدرسية تحرش بها، عندما شاهدته يجلس بجوار الطفلة ويحضنها ويقبلها، ومن ثم توجهت بسرعة إليه وأخذت الطفلة إلى إدارة المدرسة وتم فتح بلاغ بالواقعة ضد السائق.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية اتهمت النيابة العامة في دبي، الأربعاء، آسيويا يبلغ من العمر 26 عاما بهتك عرض الطفلة بالإكراه أثناء تواجده معها بالحافلة لوحدهما، حيث استغل ذلك وقام بأفعاله الشائنة بغير رضا منها.

وأوضحت الشاهدة معلمة المدرسة في التحقيقات أنه بعد انتهاء الدوام المدرسي لمرحلة الروضة أوصلت المجني عليها الى الحافلة وأجلستها خلف مقعد السائق المتهم، ومن ثم نزلت من الحافلة لتوصيل طالب آخر، وأنها شاهدت لاحقا المتهم يجلس بجوار الطفلة آخذا إياها بأحضانه ويقوم بتقبيلها، وأنها على الفور صعدت للحافلة وأمسكت المجني عليها وأنزلتها من الحافلة متوجهة إلى إدارة مكتب الإدارة للابلاغ عن الواقعة.

ووجهت النيابة إلى المتهم جناية هتك العرض بالإكراه مطالبة محكمة الجنايات بتوقيع أقصى العقوبة بحقه.

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مصراوي Masrawy

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