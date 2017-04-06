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اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري

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اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري

التحرير

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، بملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري العام.

ويدخل الأهلي المنتشي بفوزًا عريض على نادي الداخلية، بأربعة أهداف دون رد، واستمرارية الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة، برصيد 28 مباراة على التوالي.

وبات النادي الأهلي قريبًا من تحقيق لقب الدوري للمرّة 39 في تاريخه بعد سقوط غريمه التقليدي، نادي الزمالك مهزومًا 3 مرات على التوالي، بعد خسارته أمام الشرقية، بهدف دون رد.

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واتسع الفارق بين الأحمر والأبيض أصبح 15 نقطة وكلا الفريقين لعب 21 مباراة وهو ما يبعد نادي الزمالك عن المنافسة على اللقب، لتصبح الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبه للزمالك.

ويأمل أبناء المعلم حسن شحاتة في إيقاف قطار الأهلي السريع نحو القمة، أملين في مزاحمة الفرق على المربع الذهبي.

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التحرير

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