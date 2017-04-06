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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل

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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل

مصراوي Masrawy

نازحون ضحايا السيول الوحلية في موكوا، يصطفون طلبا

بوغاتا - (أ ف ب):

أعلنت السلطات الكولومبية، مساء الاربعاء، أن حصيلة ضحايا السيول الوحلية التي اجتاحت مدينة موكوا ليل الجمعة السبت ارتفعت إلى أكثر من 300 قتيل.

وأفادت آخر حصيلة رسمية نقلها مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث كارلوس إيفان ماركيز لوكالة فرانس برس بأن 300 شخص وشخص واحد قتلوا في هذه المدينة.

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا تتحدث عن مقتل 290 شخصا في موكوا التي يبلغ عدد سكانها سبعين ألف نسمة وتقع في جنوب كولومبيا.

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