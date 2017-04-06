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توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات

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توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات

التحرير

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وقع الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتعظيم استفادة المستثمرين الراغبين في الاستثمار من الخدمات التي يقدمها البنك.

وقال أحمد درويش، إن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي للمستثمرين.

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وأضاف أنها تتيح توفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات التي أثبتت الدراسات الاقتصادية جدواها، كما تتيح مراجعة دراسات الجدوى وخطط التنمية، وتقديم الاستشارات والمعونة الفنية من قبل البنك للمشروعات المزمع إقامتها بالمنطقة الاقتصادية.

 

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التحرير

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