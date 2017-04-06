تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة.

وأوضح الخبراء أن الطقس يظل حارا على سيناء وجنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

الإسكندرية 16 22

مطروح 13 21

بورسعيد 17 25

دمياط 16 24

الإسماعيلية 13 30

السويس 13 30

العريش 10 32

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مرسي علم 20 33

الغردقة 20 35

شرم الشيخ 21 32

المنيا 13 30

الفيوم 15 30

أسيوط 14 31

سوهاج 15 33

الأقصر 18 35

أسوان 20 36

الوادى الجديد 15 35

قنا 17 35