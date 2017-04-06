فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

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قال عبد اللطيف المناوي، رئيس اتحاد إذاعة والتلفزيون الأسبق، إن أمريكا لها وجهة نظر مختلفة عن مصر فيما يخص الملف السوري، لكن مصر لديها ميزة أنها لم تتلوث يديها بالدماء، مثل بعض الأطراف العربية التي تدخلت في الشأن السوري.

وأضاف المناوي، في لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أمس الأربعاء، أن مصر تستطيع التعامل مع القوى المعارضة السورية ونظام السوري، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حققت بدرجة كبيرة إعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية من جديد.

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