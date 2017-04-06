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فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

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فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

التحرير

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قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن انهيار فريق الكرة بنادي الزمالك كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث نتيجة طبيعية لما يحدث داخل الفريق مؤخرًا، وأن «اللاعيبة بقت مستضغرة نفسها جوه الزمالك».

وتابع شحاتة، خلال حلقة أمس الأربعاء، من برنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه على قناة النهار ، أن بعض اللاعبين أخبروه بأن ما يحدث حولهم «تهريج» وباتوا لا يشعرون يهيبة نادي الزمالك من كثرة تغييرات المدربين، معلقًا: «اللاعب أصبح يستقل بالنادي، وجماهير الزمالك بقت قرفانة وهي بتتفرج».

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وأضاف، أن لاعبي ومدربين الفريق الأبيض يشعرون بـ«قرف»، ويضحكون على الأوضاع التي يشهدها النادي، متمًا «اللاعيبة بيتريقوا ويضحكوا على الكلام اللي بيقوله مرتضى منصور معاهم في الاجتماعات، وأصبحوا غير مقتنعين بقدرتهم على تحقيق بطولات».

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التحرير

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