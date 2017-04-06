فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

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قال الإعلامي تامر أمين، إن حديث الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بينهما، أشبه بـ"بلح باللن"، مفسرًا ذلك بأن الحديث الدائر بينهما عبارة عن كلام إنشائي ونظري يتحدث به جميع زعماء العالم في المؤاتمرات الدولية والصحفية.

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أمس الأربعاء: "الكلام اللي بيتقال بجد مش في المؤاتمرات الصحفية، ده بيكون في الغرف المغلقة، والمؤاتمرات الصحفية هي عبارة عن ملء وقت ليس أكثر".