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محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية

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محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية

التحرير

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دمياط _ سميرة حسن

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إن تأمين منشآت الدولة مسئولية كل وحدة محلية لكل مدينة وقرية بالمحافظة. 

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وأكد المحافظ خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس الأربعاء أن كل مدير مصلحة أو هيئة مسئولة مسئولية كاملة عن المنشأة الموجود بها هذه المصلحة أو الهيئة، مشددا على ضرورة تأمين المنشآت تأمينا مكثفا وغير مسبوق.

وأضاف طه أن الدولة تقف بالمرصاد لكل محاولات ومخططات الجماعة الإرهابية لنشر العنف داخل الدولة، وأشار  إلى أن هناك تحالفات بين التنظيم الإرهابي وجهات تمويل أجنبية لنشر العنف داخل البلاد.

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