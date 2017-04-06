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بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

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بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

التحرير

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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن النقاب ليس زيًا إسلاميًا، بل شريعة يهودية أصيلة وردت في كتابهم المقدس.

وأوضحت "نصير" خلال حوارها ببرنامج "سيداتي آنساتي"، المذاع عبر قناة "دريم"، أمس الأربعاء، أن العهد القديم نص على أن المرأة اليهودية إذا تجاوزت ردهة بيتها بدون غطاء الوجه، خرجت من الشريعية اليهودية، مشيرة إلى أن نظرة التوراة للمرأة، مريرة للغاية.

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وأشارت إلى أن شرائع اليهود ترسخت في نفوس القبائل العربية المتواجدة بشبة الجزيرة العربية، دونًا عن أي دولة عربية أخرى.

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التحرير

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