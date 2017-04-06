فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة»

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روى محمد عبد الرحمن، وكيل نقابة المحامين بجنوب القاهرة، تفاصيل صفعه على وجهه من قبل محامية في فرع النقابة.

وقال عبد الرحمن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، على فضائية «دريم»: «عندما دخلت المحامية فرع النقابة سبّت نقيب المحاميين سامح عاشور ومجلس النقابة، وقامت بصفعى وجهي بالقلم، لما قولتلها أنتي ست مستفزة».

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وأضاف:«ورديت لها القلم بعد ما ضربتني، مش هستنى لما جوزها يجبلي حقي منها، دي هددتني بزوجها ناصر أمين، وكل اللي أنا قلته لها أنتي سيدة مستفزة، فردت عليا بسبي لفظيًا».