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فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

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فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

التحرير

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أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن كل من تسببوا بأزمة أموال المعاشات، لا يزالوا يعملون بمواقعهم في وزارة المالية والتأمينات الإجتماعية، وبالتالي من المستحيل حل تلك الأزمة.

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء " والمذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الأربعاء: "للآسف الشديد يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود من ، أهانونا وذلونا، والأزمة منذ سنوات، وبالتالي من المستحيل أنها تتحل، فأي مسئول في هيطلب تقرير اللي هيكتبوا هم صناع الأزمة".

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