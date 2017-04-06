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بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

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بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

التحرير

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قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن أصحاب المعاشات في يعيشون معاناة شديدة، ومعاناتهم زادت مع الأزمة الاقتصادية، وأصبحت أكثر سوءًا، وهي أكبر أزمة ورثها النظام الحالي.

وأكد أبوحامد، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء " والمذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الأربعاء، أن أصحاب المعاشات لن يتحملوا المزيد من الوقت للحصول على الزيادة، لافتًا أن مشروعات زيادة المعاشات استفاد منه 1.5 مليون فقط من أصحاب المعاشات.

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وأضاف، أن كل قرار ستتخذه الدولة لتحسين حال المعاشات، سيحتاج لاستثمارات كبيرة، بعيدًا عن تمويل المعاشات من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن إدارة أموال التأمينات كانت فيها عطب شديد السنوات الماضية. وشدد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات غير تابعة لوزارة المالية.

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التحرير

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