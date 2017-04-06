محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية

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افتتح محافظ أسوان مجدي حجازي مساء أمس الأربعاء ورشة عمل خاصة بحل مشكلة المياه الجوفية.

وشارك بفعاليات الورشة وزير التعليم العالى السابق الدكتور أشرف الشيحى، ومحافظ أسوان مجدى حجازى والدكتور حاتم عودة رئيس مركز البحوث الفلكية، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وأيضا الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المحافظ إن الشيحى تبنى هذه مبادرة البحث عن حلول لمشاكل المياه الجوفية في أسوان من خلال تكليف أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ثم عرض الموضوع على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والذى قام برعاية توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والأكاديمية.

وأضاف حجازي أن ورشة العمل تستهدف مواجهة حقيقية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق داخل مدينة أسوان، كاشفا أن 6 جهات تشارك بالمبادرة، تمثل المراكز البحثية والعلمية والجامعات والجهات التنفيذية وهى محافظة أسوان وكلية الهندسة جامعة الزقازيق وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة أسوان، بجانب المركز القومى لبحوث المياه، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى إنهاء المرحلة الأولى للدراسات الخاصة بالأسباب الرئيسية والحلول العملية لمواجهة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية، لافتا إلى أن هذا النموذج الذى تم تنفيذه بأسوان يمكن تطبيقه لحل هذه المشكلة على مستوى مصر بالكامل.

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وتابع المحافظ بأنه عقب الانتهاء من المرحلة الثانية للدراسات والتأكد من مدى صلاحية المياه الجوفية للزراعة والشرب سيتم دراسة كيفية الاستفادة منها فى رى 18 ألف فدان فى وادى الأمل على ضفاف بحيرة ناصر، وأيضا رى 35 ألف فدان فى وادى النقرة شمال أسوان، علاوة على 270 ألف فدان بوادى غرب كوم أمبو وهى أراضٍ تحتاج إلى مقننات مائية مستديمة ومستقرة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وقال الشيحى إن استخدام الدراسات العلمية فى إيجاد الحلول المناسبة لخفض مناسيب المياه الجوفية بأسوان أعاد المفهوم الصحيح للبحث العلمى ليساهم فى حل مشاكله وتحسين الظروف المعيشية للمجتمع والبيئة المحيطة.

ولفت الوزير السابق إلى أنه قام بالتنسيق مع المختصين فى أكاديمية البحث العلمى والذين رحبوا بالمشاركة فى الدراسة الخاصة بخفض منسوب المياه الجوفية ليتوج ذلك بإنهاء المرحلة الأولى من الدراسة على مدار الـ3 أشهر الماضية، الأمر الذى يدعونا إلى عقد لقاء بعد 3 أشهر أخرى عقب انتهاء المرحلة الثانية لوضع روشتة الحلول بتوقيتات زمنية محددة.

واستعرض الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، محاور الدراسة العلمية الخاصة بتخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان خلال فعاليات ورشة العمل.

وأوضح بيومي أن هذه المحاور شملت الجهات المشاركة فى الدراسة وأيضا العمل الميدانى للباحثين والمختصين الذى استهدف المناطق المتضررة وتداعيات المشكلة ثم أسبابها ومنها وجود مياه سطحية بمناسيب مرتفعة مع توقف آبار إنتاج المياه والاستغناء عنها، بجانب توقف آبار إنتاج المياه التابعة لشركة كيما، بالإضافة إلى وجود تسرب من الأحواض السمكية ومصارف الرى الغير مبطنة فضلا عن وجود تسرب من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.