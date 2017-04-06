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فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا

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فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا

التحرير

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قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إنه يقدر مطالبات بعض جماهير النادي له بالترشح لرئاسة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيكون واثقًا من الفوز في حالة أن الجمهور هو الذي يقوم بالانتخاب.

وأضاف «إمام»، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «إكسترا تايم» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة cbc extra، أن هذا الكلام ينطبق على أى لاعب سابق في الزمالك لأن الجماهير تحب اللاعبين، لكن أعضاء الجمعية العمومية هم من يملكون حق الانتخاب في النهاية وليس الجماهير، وهم لديهم وجهات نظر أخرى يجب احترامها.

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وتابع، أنه حاليًا عضو في مجلس ادارة اتحاد الكرة، ومن غير المنطقي أن يخرج من هذا الاتجاه فجأة ثم يترشح لرئاسة الزمالك، فيجب أن يكون ذلك مرتبًا، إلى جانب أن يكون مؤهلًا بالشكل الكافي، ويملك قائمة قوية تسانده في عمله.

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التحرير

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