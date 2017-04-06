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بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

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بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

التحرير

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علق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على تصريحات محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض، والتي انتقد خلالها محمد حلمي، المدير الفني السابق، مؤكدًا أن العلاقة بين القائد أو المدرب يجب أن تكون أفضل من ذلك.

وأضاف «إمام»، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «إكسترا تايم» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة cbc extra، أنه لا يفضل أن يخرج اللاعب ويصرح بذلك عقب رحيل المدرب، «كان لازم الكلام ده يتقال من بدر، لكن بعد ما مشي، ماخلاص هو مشي».

وطالب الثعلب الصغير، «شيكابالا»، بجمع اللاعبين حوله بصفته قائد الفريق، لعبور أي مشكلات.

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التحرير

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