إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت - سميرة حسن

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط برئاسة المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه على إطلاق اسم الشهيد أحمد عمر منسي على مدرسة السرو الابتدائية والموجودة بمدينة السرو «مسقط رأس الشهيد».

شاهد أيضا

ووافق المجلس أيضا على إطلاق اسم الشهيد بلال عبدالرحمن الزاهد على مدرسة عزبة البرج الإعدادية المشتركة بمدينة عزبة البرج «مسقط رأس الشهيد».

وشهد اجتماع المجلس كل من محافظ دمياط واللواء سامي حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد واللواء علاء حبلص حكمدار مديرية أمن دمياط.