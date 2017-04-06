صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي

كتب - علاء المطيري:

في سوريا مدنيون لم يبق لهم من الحرية إلا الهواء، لكن آخر ما تبقى لهم تحول إلى مصدر للموت بعدما تعرضت بلدة خان شيخون في إدلب إلى هجوم كيميائي، الثلاثاء، عقب هجمات نفذتها طائرات حربية على البلدة.

في خان شيخون لقى 86 شخصًا مصرعهم بغازات سامة وفقًا لإحصائيات رسمية وتعرض العشرات لإصابات ناتجة عن التعرض لمواد سامة.

وأثار الهجوم الذي تعرضت له خان شيخون إلى حالة من الفزع بين المدنيين في المدن السورية الأخرى، والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة طفلين بمدينة "سقبا" بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، أحدهما يحمل لافتت مكتوب عليها "أريد قناعًا" ويحمل الآخر صورة ضحايا.