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القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية

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القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية

مصراوي Masrawy

الشاب المتهم بقتل أمه

الشرقية – فاطمة الديب:
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ههيا، التابع لمديرية أمن الشرقية، في السعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على شاب طعن أمه؛ بسبب خلافات عائلية بقرية "المهدية" التابعة لدائرة المركز في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام شاب من قرية "المهدية" بمركز ههيا، بقتل والدته "هويدا.م" طعنًا، بسبب خلافات عائلية.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يتعاطى المواد المخدرة، وأنه وقت الحادث كان يحاول التحصل من والدته على أية أموال، قبل أن يقوم بتهشيم لوح زجاجي ويطعن والدته بالشرئح الزجاجية المتناثرة.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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