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بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

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بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

التحرير

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قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن أي مدرب سيتولى تدريب نادي الزمالك لن ينجح، معلقًا «لو هو مين مش هينجح بالشكل اللي إحنا شايفينه ده».

وأضاف «شحاتة»، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه على قناة النهار ، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، لن ينجح إلا بشروط معينة، منها أن يستحوذ على كافة القرارات الفنية داخل الفريق، وعدم مهاجمته، من رئيس النادي في القنوات بعد كل مباراة.

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وتابع، أن هناك عوامل للنجاح، فلن ينجح أحد دون تخطيط، وإبرام الصفقات بالملايين وحده ليس كافيًا.

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التحرير

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