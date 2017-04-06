بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

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قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الابيض حاليًا يعتمد على مهارات فردية لبعض اللاعبين، دون وجود "تكتيك جماعي" يمنح الفريق قوة.

وأشار «إمام»، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «إكسترا تايم» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة cbc extra، أن النيجيري ستانلي أوهايتشي، لا يستحق الاستمرار مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيكلف خزينة النادي مبالغ أكبر مما يقدم للفريق.

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وتابع، قد يكون توظيف «ستانلي» داخل الملعب قلل من قدراته، متمًا، أن ما يحدد ذلك في النهاية هو المدير الفني.