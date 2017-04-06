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بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

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بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

التحرير

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قال محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، إن إسماعيل يوسف، مدير الكرة السابق، كان بعيدًا عن الأمور الفنية في الفريق طوال الفترة الماضية.

وأشار «شيكابالا»، خلال مداخلته الهاتفية، مساء أمس الأربعاء، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، إلى أن الزمالك توج ببطولة السوبر المحلي على حساب الأهلي بدعوات جماهيره.

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وأكد قائد القلعة البيضاء، أنه هناك جلسة ستجمعه بلاعبي الفريق في محاولة لتصحيح المسار، مضيفًا أنه يعد جماهير الزمالك بأداء رجولي من اللاعبين في الفترة المقبلة.

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التحرير

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