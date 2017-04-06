هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا

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استطاع فريق تشيلسي الإنجليزي تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبهذا الفوز عزز البلوز صدارتهم في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 72 نقطة، فيما تجمد رصيد السيتيسنز عند النقطة 58 في المركز الرابع.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات من قمة الأسبوع 30 للبريميرليج:-

هازارد الخارق

أصبح البلجيكي إيدن هازارد، لاعب تشيلسي هو خامس لاعب من تشيلسي يسجل ثنائية ضد مانشستر سيتي في الدوري الممتاز، بعد مارك ستاين وزولا ودروجبا ولامبارد.

وبات هازارد، هو هداف تشيلسي على الستامفورد بريدج في الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف حتى الآن، وثالث اللاعبين هذا الموسم تسجيلاً للأهداف على أرضهم، حيث يعتبر هاري كين لاعب توتنهام أكثرهم برصيد 14 هدفًا، يليه روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون برصيد 13 هدف.

وتمكن اللاعب البلجيكي في أن يكون هو أول لاعب من تشيلسي يسجل ذهابًا وإيابًا ضد مانشستر سيتي في موسم من الدوري الممتاز منذ سالومون كالو في 2007/08.

جدير بالذكر أن من أهداف إيدن هازارد، الـ54 في الدوري الممتاز مع تشيلسي؛ 36 جاءت في الستامفورد بريدج.

إحصائيات هازارد

تم اختيار هازارد رجل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رسميًا، حيث ساهم البلجيكي في فوز فريقه بشكل كبير، سدد 4 تسديدات، وحقق 4 اعتراضات ناجحة للكرة، وصنع 3 فرص، و3 مراواغات ناجحة، وسجل هدفين.

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عودة أجويرو

سجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي 9 أهداف في مبارياته الـ9 الأخيرة مع مانشستر سيتي في كل البطولات، كما سجل 18 هدفًا في 16 مباراة خارج ملعبه في الدوري الممتاز ضد أندية لندن.

خيبة أمل جوارديولا

أصبح فريق تشيلسي، هو أول فريق يهزم بيب جوارديولا ذهابًا وإيابًا في موسم من الدوري في مسيرته كمدرب، سواء مع برشلونة أو بايرن ميونيخ.

وواصل جوارديولا الأرقام السلبية ولأول مرة يخسر في 6 مبـاريات في الدوري طوال مسيرته التدريبية، حيث يبدو أن تجربة الدوري الإنجليزي باتت صعبة عليه، ووفقًا لتصريحاته السابقة التي قال فيها: "أن تنهي الدوري الإنجليزي بين الأربعة الكبار، فهو بطولة في حد ذاته".

إحصائيات المباراة

التسديدات | تشيلسي 10 ، مانشستر سيتي 17

الاستحواذ | تشيلسي 44% ، مانشستر سيتي 56% ،

دقة التمرير | تشيلسي 77% ، مانشستر سيتي 88%