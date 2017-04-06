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بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر

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شيع أهالي قرية المطاعنة التابعة لمركز إسنا بالأقصر جثمان عميد الأدب المقارن، الدكتور الطاهر أحمد مكي، أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 93 عامًا.

وحرص العديد من الأهالي والأدباء والشخصيات العامة بالمحافظة، على حضور توديع أكبر باحث في "الأندلسيات الأدبية".

يذكر أن الراحل تخرج من كلية دار العلوم بالقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الأدب والفلسفة، وألف عشرات الكتب في حقول معرفية مختلفة، كما تم تكريمه بجائزة الدولة التقديرية عام 1922، وجائزة التميز من جامعة القاهرة عام 2009.

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