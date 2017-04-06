السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تلقى وعدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استمرار المساعدات العسكرية لمصر، وإنه يثق بشدة في الرئيس الأمريكي.

وأشار السيسي، خلال حواره مع شبكة «فوكس نيوز»، أن «مصر تتلقى سنويًا مليار ونصف دولار، مساعدات عسكرية لمصرية»، مجددًا تأكيده على ثقته في وعود الرئيس ترامب باستمرار تلك المساعدات.

شاهد أيضا

وتابع: «تابعت كل تصريحات الرئيس ترامب طوال فترة ترشحه وراقت لي شخصيته وأفكاره المختلفة وإرادته القوية في محاربة الإرهاب، والتزامه في هذا الشأن أمر جيد وأنا أدعمه».