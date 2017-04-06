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السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

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السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه تلقى وعدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ، بشأن استمرار المساعدات العسكرية لمصر، وإنه يثق بشدة في الرئيس الأمريكي.

وأشار السيسي، خلال حواره مع «فوكس نيوز»، أن « تتلقى سنويًا مليار ونصف دولار، مساعدات عسكرية لمصرية»، مجددًا تأكيده على ثقته في وعود الرئيس ترامب باستمرار تلك المساعدات.

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وتابع: «تابعت كل تصريحات الرئيس ترامب طوال فترة ترشحه وراقت لي شخصيته وأفكاره المختلفة وإرادته القوية في محاربة الإرهاب، والتزامه في هذا الشأن أمر جيد وأنا أدعمه».

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التحرير

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