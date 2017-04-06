أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٧١٨
|٥٩.٢١٨٧
|04/06 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥٧٩
|04/06 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٤٦
|٤٦.٨٥٧٢
|04/06 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٥
|04/06 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/06 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/06 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٧٨
|04/06 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٢٩٩٣
|٢٢.٥٣١٤
|04/06 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٣٨
|٢.٥٩٢٨
|04/06 12:20 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨٨٤
|٢.١٠٤٧
|04/06 12:20 ص
|يورو
|١٩.١٤٠١
|١٩.٢٨٤
|04/06 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/06 12:20 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٩٢٧
|١٨.٠١٧٦
|04/06 12:20 ص
|ين ياباني
|١٦.١٧٥٥
|١٦.٣١٩٣
|04/06 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٣.٥٧٢
|١٣.٦٨٧٧
|04/06 12:20 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٨٧٥
|١٣.٤٧٦٥
|04/06 12:20 ص
|كرون سويدي
|١.٩٩٢٤
|٢.٠١٢٤
|04/06 12:20 ص
المصدر:مصر365
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