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أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٧١٨ ٥٩.٢١٨٧ 04/06 12:20 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥٧٩ 04/06 12:20 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٤٦ ٤٦.٨٥٧٢ 04/06 12:20 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٥ 04/06 12:20 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/06 12:20 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/06 12:20 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٧٨ 04/06 12:20 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٢٩٩٣ ٢٢.٥٣١٤ 04/06 12:20 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٣٨ ٢.٥٩٢٨ 04/06 12:20 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٨٤ ٢.١٠٤٧ 04/06 12:20 ص
يورو ١٩.١٤٠١ ١٩.٢٨٤ 04/06 12:20 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/06 12:20 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٩٢٧ ١٨.٠١٧٦ 04/06 12:20 ص
ين ياباني ١٦.١٧٥٥ ١٦.٣١٩٣ 04/06 12:20 ص
دولار استرالي ١٣.٥٧٢ ١٣.٦٨٧٧ 04/06 12:20 ص
دولار كندي ١٣.٣٨٧٥ ١٣.٤٧٦٥ 04/06 12:20 ص
كرون سويدي ١.٩٩٢٤ ٢.٠١٢٤ 04/06 12:20 ص

 

المصدر:مصر365 

 

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